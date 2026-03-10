Cisco droht Trendwechsel

In den vergangenen Wochen kam es jedoch zu spürbaren Kursrückgängen. Betrachtet man die Entwicklung seit Mitte November, zeichnet sich im Chart möglicherweise eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab – ein Muster, das häufig auf eine Trendwende nach unten hindeutet. Bestätigt würde dieses Signal, wenn die Aktie in den kommenden Tagen unter die sogenannte Nackenlinie bei 72,80 US-Dollar sowie unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (EMA 50) fällt. In diesem Fall könnten weitere Kursrückgänge in Richtung 65,98 US-Dollar und darunter bis etwa 60,38 US-Dollar folgen.

Nachdem die Aktie Ende Dezember 2021 ihr damaliges Hoch bei 64,29 US-Dollar überwunden hatte, setzte eine starke Aufwärtsbewegung ein. Ab Mai des vergangenen Jahres gewann der Kurs deutlich an Dynamik und erreichte Anfang Februar mit 88,19 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Noch ist dieses negative Szenario jedoch nicht sicher. Sollte der Kurs stattdessen deutlich über das Niveau der rechten Schulter bei 81,17 US-Dollar steigen, wäre das mögliche Verkaufssignal hinfällig. Dann könnte die Aktie erneut Kurs auf das Allzeithoch bei 88,19 US-Dollar nehmen.

Aktuell scheinen die Käufer noch leicht im Vorteil zu sein. Dennoch lohnt es sich für Anleger, die weitere Kursentwicklung genau zu beobachten, da sich bei klaren Signalen schnell neue Handelschancen ergeben können.

Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 72,00 US-Dollar

Kursziele : 65,98/60,38 US-Dollar

Renditechance via DU75HN : 105 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Cisco Systems Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8R1K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,22 - 1,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 62,2729 US-Dollar Basiswert: Cisco Systems Inc. KO-Schwelle: 62,2729 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 76,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,39 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU75HN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,10 - 1,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 88,8164 US-Dollar Basiswert: Cisco Systems Inc. KO-Schwelle: 88,8164 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 76,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 60,38 US-Dollar Hebel: 5,90 Kurschance: + 105 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.