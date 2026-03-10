Kaufchance nach Abverkauf

Aktuell befindet sich die Aktie noch in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dieser könnte jedoch mit neuem Schwung – etwa durch zusätzliche Aufträge – beendet werden und ein klares Kaufsignal liefern. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 84,60 Euro würde erste positive Signale liefern. In diesem Fall könnten Kursziele bei 96,70 Euro und darüber bei 101,70 Euro in den Fokus rücken, was für kurzfristig orientierte Anleger interessante Einstiegsgelegenheiten darstellen könnte.

Der deutsche Rüstungssektor zeigt sich trotz der zuletzt gestiegenen Turbulenzen an den Finanzmärkten insgesamt vergleichsweise stabil. Ein Beispiel dafür ist die Aktie von Hensoldt. Zwar wurde zuletzt ein kurzfristiger Aufwärtstrend im Kursverlauf gebrochen, gleichzeitig sind aber deutliche Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich der Kurs stabilisiert und möglicherweise bald wieder nach oben drehen könnte.

Auf der anderen Seite sollten Anleger auch mögliche Risiken im Blick behalten. Sollte der Kurs unter das Vorwochentief von 71,70 Euro fallen, wäre ein erneuter Rückgang in Richtung der Dezembertiefs bei 64,80 Euro denkbar.

Grundsätzlich sorgt die derzeitige geopolitische Lage mit zunehmenden militärischen Spannungen sowie einem höheren Bedarf an Waffen und Munition für Rückenwind in der Branche. Aus dieser Perspektive bleibt das langfristige Umfeld für die Aktie positiv.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 84,60 Euro

Kursziele : 96,70/101,70 Euro

Renditechance via DU8202 : 200 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8202 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,46 - 0,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 72,362 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 72,362 Euro akt. Kurs Basiswert: 77,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 101,70 Euro Hebel: 14,80 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8QPV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,53 - 0,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 81,8977 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 81,8977 Euro akt. Kurs Basiswert: 77,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,98 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.