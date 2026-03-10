Silberpreis schießt um +2,58 % hoch – jetzt 88,83 USD

+2,58 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,96 % 1 Monat +4,41 % 3 Monate +41,87 % 1 Jahr +168,35 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 88,83. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 33,10231USD. Heute, bei 88,83USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.835,3USD geworden – ein Plus von +168,35 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist sachlich bullish: Der Abwärtstrend wird als durchbrochen gesehen; ein Aufwärts-Ausbruch wird als nächster Impuls erwartet, Zielzone ca. 160 USD. Derzeit ~87 USD; die 14 Tage zeigen neutrale bis leichte Aufwärtsbewegung. Risiken sind geopolitische Entwicklungen. Forum: wallstreetONLINE