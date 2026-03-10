Silberpreis
Silberpreis schießt um +2,58 % hoch – jetzt 88,83 USD
Silber springt um +2,58 % nach oben auf 88,83 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,96 %
|1 Monat
|+4,41 %
|3 Monate
|+41,87 %
|1 Jahr
|+168,35 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 33,10231USD. Heute, bei 88,83USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.835,3USD geworden – ein Plus von +168,35 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist sachlich bullish: Der Abwärtstrend wird als durchbrochen gesehen; ein Aufwärts-Ausbruch wird als nächster Impuls erwartet, Zielzone ca. 160 USD. Derzeit ~87 USD; die 14 Tage zeigen neutrale bis leichte Aufwärtsbewegung. Risiken sind geopolitische Entwicklungen. Forum: wallstreetONLINE
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|405,60EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,74EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|293,74EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|451,38EUR
|+3,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,78EUR
|-0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|711,30EUR
|+1,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,70EUR
|+0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,63EUR
|+0,03 %
|Long
|1
|0,00
|143,05EUR
|+0,86 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,407EUR
|-0,27 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.