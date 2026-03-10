Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 37,30 auf Tradegate (10. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -7,86 %/+32,79 % bedeutet.