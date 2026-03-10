    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebitda +2,9% auf 324,8 Mio. €, Marge 27,9% Vj.
    • Umsatz -1,3% auf 1,17Mrd€ Ende Parallelimp. Vj
    • Geschäftsbericht final am 31. März endgültig Vj
    Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz sinkender Erlöse operativ mehr verdient. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei laut vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Die entsprechende Marge kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. "Auch im Jahr 2025 konnten wir wiederum unser Ergebnis im Vorjahresvergleich verbessern", sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung.

    Der Umsatz sank zugleich um 1,3 Prozent auf knapp 1,17 Milliarden Euro. Hier belastete den Angaben zufolge der schrittweise Rückzug aus margenschwachen Produkten im sogenannten Paralellimportegeschäft. Bei diesem Geschäftsmodell werden Originalprodukte aus einem anderen Land importiert, in dem sie günstiger angeboten werden, und dann weiterverkauft. Seinen Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen will das Unternehmen laut Internet-Seite am 31. März veröffentlichen./tav/nas

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dermapharm Holding!
    Long
    35,36€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 10,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,98€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 10,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dermapharm Holding

    -3,28 %
    -6,35 %
    +3,80 %
    +2,00 %
    -2,67 %
    -2,87 %
    -34,05 %
    +24,66 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 37,30 auf Tradegate (10. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -7,86 %/+32,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dermapharm Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler Der Pharmahersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz sinkender Erlöse operativ mehr verdient. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei laut vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     