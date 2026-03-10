Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler
- Ebitda +2,9% auf 324,8 Mio. €, Marge 27,9% Vj.
- Umsatz -1,3% auf 1,17Mrd€ Ende Parallelimp. Vj
- Geschäftsbericht final am 31. März endgültig Vj
GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz sinkender Erlöse operativ mehr verdient. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei laut vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Die entsprechende Marge kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. "Auch im Jahr 2025 konnten wir wiederum unser Ergebnis im Vorjahresvergleich verbessern", sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung.
Der Umsatz sank zugleich um 1,3 Prozent auf knapp 1,17 Milliarden Euro. Hier belastete den Angaben zufolge der schrittweise Rückzug aus margenschwachen Produkten im sogenannten Paralellimportegeschäft. Bei diesem Geschäftsmodell werden Originalprodukte aus einem anderen Land importiert, in dem sie günstiger angeboten werden, und dann weiterverkauft. Seinen Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen will das Unternehmen laut Internet-Seite am 31. März veröffentlichen./tav/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 37,30 auf Tradegate (10. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -7,86 %/+32,79 % bedeutet.
