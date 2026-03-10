    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Die Angst vor Robotern ist dort am größten, wo Roboter am wenigsten sichtbar sind, wie eine neue globale Studie von Hexagon zeigt

    • Gobale Unterschiede beim Vertrauen: Erwachsene in Großbritannien sind am besorgtesten (52 %), während Südkorea am wenigsten besorgt ist (29 %). Märkte mit hoher Exposition wie China (75 % der Erwachsenen haben Roboter gesehen/verwendet) sind auch am meisten vom Potenzial von Robotern begeistert (81 %).
    • Die größte Sorge gilt der Sicherheit, nicht den Arbeitsplätzen: Hacking ist die größte Sorge von Erwachsenen (51 %), weit vor der Angst, am Arbeitsplatz ersetzt zu werden (41 %), und Vertrauen (24 %).
    • Eine weltweite Studie von Hexagon hat ergeben, dass „Roboterangst" kontextabhängig ist: sie ist dort am größten, wo Roboter am wenigsten sichtbar sind, und sinkt, wenn Menschen sehen können, dass Roboter sicher neben Menschen arbeiten.

    LONDON, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue globale Studie von Hexagon, dem weltweit führenden Anbieter von Messtechnologien, zeigt große Unterschiede in der Einstellung der Menschen weltweit gegenüber der Robotik. Die Studie Robot Generation, die neun wichtige Märkte und 18.000 Teilnehmer umfasst, kommt zu dem Ergebnis, dass die Ängste vor Robotern dort am größten sind, wo sie im Alltag am wenigsten sichtbar sind.

    Unter den neun wichtigsten Märkten rangiert Großbritannien mit 52 % der Erwachsenen, die sich Sorgen machen, dass etwas schiefgehen könnte, wenn sie an die Interaktion mit oder die Zusammenarbeit mit Robotern denken, an erster Stelle. Im Gegensatz dazu geben südkoreanische Erwachsene mit nur 29 % die geringsten Ängste an.

    Rangliste der Roboterangst

    Prozentualer Anteil der Erwachsenen, die sagen: „Ich mache mir Sorgen (dass etwas schiefgehen könnte)", wenn sie an Roboter denken

    1. GB - 52%
    2. USA - 45% 
    3. Brasilien - 45% 
    4. Deutschland - 44% 
    5. China - 44% 
    6. Indien - 42%
    7. Schweiz - 39%
    8. Japan - 35%
    9. Südkorea - 29%

    Die Studie legt nahe, dass das Ausmaß der Angst eng mit der Begegnung mit Robotern im Alltag zusammenhängt. So haben britische Erwachsene am seltensten Roboter im realen Leben gesehen oder benutzt (30 %) und sind am besorgtesten (52 %). Interessanterweise gaben 61 % der Erwachsenen in Großbritannien auf die Frage nach KI an, diese in den letzten drei Monaten genutzt zu haben, und 56 % sagten, dass sie KI-Chatbots als Roboter betrachten. Dies deutet darauf hin, dass die Angst vor KI zunimmt, wenn Menschen an physische KI denken, und nicht an softwarebasierte Technologien, die bereits fest in den Alltag integriert sind.

