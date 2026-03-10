UBS stuft Gea Group auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers böten mehr als ein bloßes "Versteck" wegen ihrer Defensivqualitäten, schrieb Sven Weier am Montagabend. Gea bleibe eine seiner Top-Ideen für 2026. Er bleibt der Ansicht, dass im Aktienkurs zu viel Skepsis eingepreist worden sei./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
