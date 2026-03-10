Deutsche Beteiligungs AG schließt 2025 mit Gewinn ab
- DBAG: Gewinn 24,7 Mio. €, Dividende €1 (2025).
- NAV je Aktie 36,37 €, Ziel 36–40 €, NAV 640M€.
- Fonds-/Investment: Erträge 79,3 Mio Ebita 14,3
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Dienstag einen Überschuss von 24,7 Millionen Euro. 2025 legten die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft auf 79,3 Millionen Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft ein Rumpfgeschäftsjahr und die Zahlen sind deshalb nicht vergleichbar. Die Beteiligungs AG will für das vergangene Jahr eine Dividende von einem Euro zahlen.
Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) legte Ende Dezember auf 36,37 Euro zu nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits vergangenem Juli gesenkt und seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro erwartet. Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Unternehmen hier 36 bis 40 Euro an. Insgesamt betrug Ende 2025 der Nettovermögenswert rund 640 Millionen Euro und traf damit die letzte Unternehmensprognose.
Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich betrug im vergangenen Jahr das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) 14,3 Millionen Euro. Für 2026 stehen hier 5 bis 9 Millionen Euro im Plan./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 24,85 auf Tradegate (09. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 466,36 Mio..
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +45,16 %/+65,32 % bedeutet.
