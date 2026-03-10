    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Iran

    Raketen auf US-Stützpunkt im Nordirak gefeuert

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Angriff auf US-Luftwaffenstützpunkt
    • Harir in Kurdistan mit fünf Raketen beschädigt
    • Staatsmedien: IRGC meldet; US-Seite schweigt..
    Iran - Raketen auf US-Stützpunkt im Nordirak gefeuert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen US-Luftwaffenstützpunkt im Nordirak angegriffen. Der Militärflugplatz Harir in der Autonomen Region Kurdistan sei mit fünf Raketen attackiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. Eine Bestätigung von US-Seite gab es zunächst nicht./arb/DP/nas



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
