    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChariot Resources AktievorwärtsNachrichten zu Chariot Resources
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nigerianische Regierung genehmigt Übertragung von sechs Lithium-Lizenzen

    Nigerianische Regierung genehmigt Übertragung von sechs Lithium-Lizenzen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    HIGHLIGHTS:

     

    -          Das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria hat die Übertragung von sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen und zwei Kleinbergbau-Lizenzen, von Continental auf C&C Minerals genehmigt, ein Joint-Venture-Unternehmen, das kürzlich von Chariot und Continental gegründet wurde.

    -          Die sechs genehmigten Lizenzen umfassen das gesamte Interesse am Fonlo-Projekt und am Gbugbu-Projekt sowie zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen am Saki-Projekt.

    -          Die Genehmigung der Übertragung der verbleibenden vier (4) Explorationslizenzen, drei (3) Explorationslizenzen am Saki-Projekt und der einzigen Explorationslizenz am Iganna-Projekt auf C&C Minerals wird in Kürze erwartet, und sobald alle zehn (10) Lizenzübertragungen abgeschlossen sind, wird Chariot gut positioniert sein, den Erwerb einer Beteiligung von 66,667 % am nigerianischen Lithium-Portfolio abzuschließen.

    -          Sobald die Arbeiten an den Unterlagen abgeschlossen sind, die C&C Minerals als Lizenznehmer unter den sechs genehmigten Lizenzen neu bestimmen, besitzen Chariot und C&C Minerals das Recht, unverzüglich hochprioritäre Explorationsprogramme sowohl in Fonlo als auch in Gbugbu zu beginnen, einschließlich systematischer Feldvalidierung und Festlegung von Bohrzielen über diese beiden bislang ungebohrten Projekte hinweg, sowie Kleinbergbau-Aktivitäten in Saki zu verfolgen.

    -          Seit dem Abschluss der Erwerbsvereinbarung am 5. Juli 2025 haben sich die Benchmark-Preise für Lithium-Rohstoffe erheblich erhöht: Lithiumcarbonat (Li2CO3, 99 % China1) ist um 157 % von 7.671 US-$/t (Stand 4. Juli 2025) auf 19.727 US-$/t (Stand 9. März 2026) gestiegen; Spodumen-Konzentrat (6 % Li2O, CIF China2) ist um 232 % von 662 US-$/t (Stand 4. Juli 2025) auf 2.200 US-$/t (Stand 9. März 2026) gestiegen.

     

    Chariot Resources Ltd („Chariot“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria („MCO“) die Übertragung von insgesamt sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen („ELs“) und zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen („SSMLs“), von Continental Lithium Limited („Continental“) auf C & C Minerals Limited („C&C Minerals“) genehmigt hat. Die sechs (6) genehmigten Lizenzen umfassen beide Explorationslizenzen am Fonlo-Projekt und beide Explorationslizenzen am Gbugbu-Projekt, die das gesamte Interesse an diesen beiden (2) Projekten darstellen, sowie zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen am Saki-Projekt. Diese Genehmigungen (zusammen die „Transfergenehmigungen“) bringen das Unternehmen dem Abschluss seines Erwerbs des nigerianischen Lithium-Portfolios näher.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nigerianische Regierung genehmigt Übertragung von sechs Lithium-Lizenzen HIGHLIGHTS: -          Das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria hat die Übertragung von sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen und zwei Kleinbergbau-Lizenzen, von Continental auf C&C Minerals genehmigt, ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     