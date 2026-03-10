Nigerianische Regierung genehmigt Übertragung von sechs Lithium-Lizenzen

- Das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria hat die Übertragung von sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen und zwei Kleinbergbau-Lizenzen, von Continental auf C&C Minerals genehmigt, ein Joint-Venture-Unternehmen, das kürzlich von Chariot und Continental gegründet wurde.

- Die sechs genehmigten Lizenzen umfassen das gesamte Interesse am Fonlo-Projekt und am Gbugbu-Projekt sowie zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen am Saki-Projekt.

- Die Genehmigung der Übertragung der verbleibenden vier (4) Explorationslizenzen, drei (3) Explorationslizenzen am Saki-Projekt und der einzigen Explorationslizenz am Iganna-Projekt auf C&C Minerals wird in Kürze erwartet, und sobald alle zehn (10) Lizenzübertragungen abgeschlossen sind, wird Chariot gut positioniert sein, den Erwerb einer Beteiligung von 66,667 % am nigerianischen Lithium-Portfolio abzuschließen.

- Sobald die Arbeiten an den Unterlagen abgeschlossen sind, die C&C Minerals als Lizenznehmer unter den sechs genehmigten Lizenzen neu bestimmen, besitzen Chariot und C&C Minerals das Recht, unverzüglich hochprioritäre Explorationsprogramme sowohl in Fonlo als auch in Gbugbu zu beginnen, einschließlich systematischer Feldvalidierung und Festlegung von Bohrzielen über diese beiden bislang ungebohrten Projekte hinweg, sowie Kleinbergbau-Aktivitäten in Saki zu verfolgen.

- Seit dem Abschluss der Erwerbsvereinbarung am 5. Juli 2025 haben sich die Benchmark-Preise für Lithium-Rohstoffe erheblich erhöht: Lithiumcarbonat (Li2CO3, 99 % China1) ist um 157 % von 7.671 US-$/t (Stand 4. Juli 2025) auf 19.727 US-$/t (Stand 9. März 2026) gestiegen; Spodumen-Konzentrat (6 % Li2O, CIF China2) ist um 232 % von 662 US-$/t (Stand 4. Juli 2025) auf 2.200 US-$/t (Stand 9. März 2026) gestiegen.

Chariot Resources Ltd („Chariot“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria („MCO“) die Übertragung von insgesamt sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen („ELs“) und zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen („SSMLs“), von Continental Lithium Limited („Continental“) auf C & C Minerals Limited („C&C Minerals“) genehmigt hat. Die sechs (6) genehmigten Lizenzen umfassen beide Explorationslizenzen am Fonlo-Projekt und beide Explorationslizenzen am Gbugbu-Projekt, die das gesamte Interesse an diesen beiden (2) Projekten darstellen, sowie zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen am Saki-Projekt. Diese Genehmigungen (zusammen die „Transfergenehmigungen“) bringen das Unternehmen dem Abschluss seines Erwerbs des nigerianischen Lithium-Portfolios näher.