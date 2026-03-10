    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlobal Power Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Global Power Solutions
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Global Power Solutions Corp. leitet einen Prozess zur Identifizierung eines Fertigungs- und Systemintegrationszentrums in Westkanada für die geplante modulare H2-Reaktor-Energieplattform ein

    Global Power Solutions Corp. leitet einen Prozess zur Identifizierung eines Fertigungs- und Systemintegrationszentrums in Westkanada für die geplante modulare H2-Reaktor-Energieplattform ein

    Vancouver, BC, Kanada – Dienstag, 10. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es einen Prozess zur Bewertung potenzieller Fertigungs- und Systemintegrationsstandorte in Westkanada eingeleitet hat, um die geplante Kommerzialisierung seiner vorgesehenen dezentralen modularen H₂-Reaktor-Energieplattform zu unterstützen.

     

    Das Unternehmen prüft derzeit potenzielle Industriestandorte in British Columbia und Alberta, die als Fertigungsstätte für bestimmte lizenzierte Systemkomponenten und als Bereitstellungs- und Integrationszentrum für die vom Unternehmen vorgesehenen modularen Wasserstoff-Energiesysteme dienen könnten.

     

    Die geplante Anlage würde als Integrationszentrum fungieren, in dem Global Power kommerziell verfügbare Technologien zur Wasserstofferzeugung, -speicherung und Stromerzeugung vor ihrem Einsatz entgegennehmen, montieren, testen und in modulare Energieeinheiten integrieren würde. Die Anlage würde auch die Herstellung bestimmter lizenzierter mechanischer Komponenten unterstützen, die innerhalb der Systemarchitektur verwendet werden.

     

    „Die Einrichtung eines Fertigungs- und Integrationszentrums im Westen Kanadas ist ein wichtiger Schritt, um die Kommerzialisierung der modularen H₂-Reaktorplattform voranzutreiben“, sagte der Chief Financial Officer von Global Power Solutions Corp., Haneef Esmail. „Die Bewertung potenzieller Standorte mit einer gut ausgebauten industriellen Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften wird dazu beitragen, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, modulare Energiesysteme in Nordamerika und auf internationalen Märkten effizient zu integrieren und einzusetzen.“

     

    Es wird erwartet, dass das von Global Power vorgeschlagene modulare H₂-Reaktorsystem so ausgelegt sein wird, dass es lizenzierte Systemintegrationstechnologien mit handelsüblichen Anlagen zur Wasserstofferzeugung, -speicherung und Stromerzeugung kombiniert, um skalierbare dezentrale Stromversorgungslösungen zu schaffen, die abgelegene Infrastrukturen, industrielle Betriebsabläufe und die Entwicklung von Rechenzentren der nächsten Generation unterstützen sollen.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Global Power Solutions Corp. leitet einen Prozess zur Identifizierung eines Fertigungs- und Systemintegrationszentrums in Westkanada für die geplante modulare H2-Reaktor-Energieplattform ein Vancouver, BC, Kanada – Dienstag, 10. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es einen Prozess zur Bewertung potenzieller Fertigungs- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     