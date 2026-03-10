Global Power Solutions Corp. leitet einen Prozess zur Identifizierung eines Fertigungs- und Systemintegrationszentrums in Westkanada für die geplante modulare H2-Reaktor-Energieplattform ein

Vancouver, BC, Kanada – Dienstag, 10. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es einen Prozess zur Bewertung potenzieller Fertigungs- und Systemintegrationsstandorte in Westkanada eingeleitet hat, um die geplante Kommerzialisierung seiner vorgesehenen dezentralen modularen H₂-Reaktor-Energieplattform zu unterstützen.

Das Unternehmen prüft derzeit potenzielle Industriestandorte in British Columbia und Alberta, die als Fertigungsstätte für bestimmte lizenzierte Systemkomponenten und als Bereitstellungs- und Integrationszentrum für die vom Unternehmen vorgesehenen modularen Wasserstoff-Energiesysteme dienen könnten.

Die geplante Anlage würde als Integrationszentrum fungieren, in dem Global Power kommerziell verfügbare Technologien zur Wasserstofferzeugung, -speicherung und Stromerzeugung vor ihrem Einsatz entgegennehmen, montieren, testen und in modulare Energieeinheiten integrieren würde. Die Anlage würde auch die Herstellung bestimmter lizenzierter mechanischer Komponenten unterstützen, die innerhalb der Systemarchitektur verwendet werden.

„Die Einrichtung eines Fertigungs- und Integrationszentrums im Westen Kanadas ist ein wichtiger Schritt, um die Kommerzialisierung der modularen H₂-Reaktorplattform voranzutreiben“, sagte der Chief Financial Officer von Global Power Solutions Corp., Haneef Esmail. „Die Bewertung potenzieller Standorte mit einer gut ausgebauten industriellen Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften wird dazu beitragen, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, modulare Energiesysteme in Nordamerika und auf internationalen Märkten effizient zu integrieren und einzusetzen.“

Es wird erwartet, dass das von Global Power vorgeschlagene modulare H₂-Reaktorsystem so ausgelegt sein wird, dass es lizenzierte Systemintegrationstechnologien mit handelsüblichen Anlagen zur Wasserstofferzeugung, -speicherung und Stromerzeugung kombiniert, um skalierbare dezentrale Stromversorgungslösungen zu schaffen, die abgelegene Infrastrukturen, industrielle Betriebsabläufe und die Entwicklung von Rechenzentren der nächsten Generation unterstützen sollen.