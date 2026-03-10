UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bad Homburger hätten nach dem vorsichtigen Ausblick im schwierigen Umfeld zuletzt geschwächelt, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er lobte den Konzern aber für sein besonders defensives Wachstum und sieht im Jahresverlauf für die Ziele noch Spielraum./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 47,80EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
