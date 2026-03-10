JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Hold" belassen. Die Auslieferungszahl für den Februar sei auf Jahressicht um 13 Prozent gesunken und liege mit 35 Flugzeugen um 4 Maschinen unter ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend. Das deute auf ein maues erstes Quartal hin./rob/bek/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 177,5EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
