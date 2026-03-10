UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnentwicklung des Dialysekonzerns sei zunehmend geprägt von nicht nachhaltigen Faktoren, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er hob zwar seine operative Ergebnisprognose für 2026 etwas an, kappte sie aber für die Jahre danach um bis zu 9 Prozent./rob/ag/gl
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 39,72EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
