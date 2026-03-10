Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Umsatzrückgang erwartet
- Umsatz leicht gesunken; 4,27 Mrd €, währungs+2%
- Gewinn +17% auf 249 Mio dank Einsparungen Ebit+
- Vorsichtig: Umsatz fallend, Ebit 300-350 Mio!!
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr die schwache Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt. Der Gewinn konnte jedoch dank Einsparungen gesteigert werden. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen weiter vorsichtig. Wie schon im Dezember angekündigt erwartet das Management weiter einen Umsatzrückgang auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 300 bis 350 Millionen Euro erreichen und damit ebenfalls zurückgehen.
Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr leicht um ein Prozent auf 4,27 Milliarden Euro. Währungsbereinigt verzeichnete Hugo Boss einen Anstieg um zwei Prozent, gestützt von einem guten Schlussquartal. Das Ebit stieg indessen um acht Prozent auf 391 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente Hugo Boss mit 249 Millionen Euro 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten bei allen Kennziffern mit weniger gerechnet./err/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 37,19 auf Tradegate (10. März 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,96 %/+7,93 % bedeutet.
Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.
Der Gewinn ist nach Auszahlung der Dividende. Es wurde bisher ca.die hälfte des Gewinns als Dividende ausgezahlt. Also bitte die Hausaufgaben richtig machen.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.