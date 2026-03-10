Güterumschlag in deutschen Seehäfen legt 2025 zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, wurden in den Häfen insgesamt 284,4 Millionen Tonnen Güter verladen (2024: 273,9 Millionen Tonnen).



Während der Güterempfang aus dem Ausland im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent auf 171,1 Millionen Tonnen wuchs, stieg der Güterversand ins Ausland lediglich um 0,5 Prozent auf 103,7 Millionen Tonnen. Der innerdeutsche Verkehr machte trotz eines Zuwachses von 15,7 Prozent mit 9,6 Millionen Tonnen nur einen geringen Teil des gesamten Güterumschlags aus.









Der umschlagstärkste deutsche Seehafen war auch im Jahr 2025 Hamburg mit einem Umschlag von 99,8 Millionen Tonnen (+2,9 Prozent zum Vorjahr), gefolgt von Bremerhaven (46,9 Millionen Tonnen; +10,4 Prozent), Wilhelmshaven (35,5 Millionen Tonnen; +2,7 Prozent), Rostock (24,9 Millionen Tonnen; +7,2 Prozent) und Lübeck (15,8 Millionen Tonnen; -0,4 Prozent).Im Jahr 2025 stellten mit 87,9 Millionen Tonnen die sogenannten nicht identifizierbaren Güter - überwiegend Containerladungen ohne detaillierte Warenangabe - die mit Abstand größte Güterabteilung im deutschen Seeverkehr dar. Ihr hoher Anteil von 30,9 Prozent unterstreicht die zentrale Bedeutung des Containerumschlags für den gesamten Güterverkehr über See. An zweiter Stelle folgten die fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas mit 40,5 Millionen Tonnen oder 14,2 Prozent des gesamten Güterumschlags. Dahinter folgten Erze, Steine und Erden mit 31,1 Millionen Tonnen (10,9 Prozent) sowie chemische Erzeugnisse mit 20,2 Millionen Tonnen (7,1 Prozent).Fossile Energieträger prägten auch den Güterempfang im Seeverkehr: Der Empfang von Kohle, Erdöl und Erdgas belief sich im Jahr 2025 auf insgesamt 39,8 Millionen Tonnen und war damit auf einem geringfügig niedrigeren Niveau als im Jahr 2024 (-1,2 Prozent). Dabei zeigten sich auch 2025 wieder unterschiedliche Entwicklungen bei den einzelnen Energieträgern und Lieferländern: Der Empfang von Erdöl ging gegenüber dem Vorjahr um 10,8 Prozent auf 25,4 Millionen Tonnen zurück. Dagegen stieg der Empfang von Kohle um 2,6 Prozent auf 7,0 Millionen Tonnen und von Erdgas um 49,1 Prozent auf 7,4 Millionen Tonnen.