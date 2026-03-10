BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das Wartungsgeschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei Risiken ausgesetzt, schrieb Vlad Sergievskii am Montagabend. Grund sei eine steigende Inflation in Europa, wo die meisten Anlagen installiert seien. Das könne die Profitabilität belasten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
