Bitcoin, Ethereum und XRP ziehen an – Trump sieht Iran-Entspannung

Bitcoin steigt Dienstagmorgen um 3,8 Prozent und notiert wieder über der Marke von 70.000 US-Dollar. Ethereum legt um 2,5 Prozent auf rund 2.045 US-Dollar zu. Auch XRP folgt dem Aufwärtstrend und gewinnt 2,15 Prozent auf etwa 1,38 US-Dollar. Weitere große Kryptowährungen verzeichnen ebenfalls deutliche Zugewinne: Solana steigt um 3,3 Prozent, während BNB rund 2,8 Prozent höher handelt. Besonders stark entwickelt sich unter den großen Coins Hyperliquid mit einem Kurssprung von über 10 Prozent.

Auslöser der positiven Marktbewegung war eine Aussage von US-Präsident Donald Trump am späten Montagabend. Trump erklärte, dass der Konflikt mit Iran "sehr bald" gelöst werde und die militärischen Ziele der USA "weitgehend erreicht" seien.

Diese Aussagen sorgten umgehend für eine Entspannung vor allem beim Ölpreis, dieser fiel im Anschluss wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Asiatische Aktienmärkte drehten auch wieder deutlich ins Plus.

Milliarden fließen in Bitcoin-ETFs

Neben der geopolitischen Entspannung stützt vor allem weiterhin starke institutionelle Nachfrage den Kryptomarkt.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von rund 568 Millionen US-Dollar. In der Woche davor lagen die Zuflüsse sogar bei 787 Millionen US-Dollar. Damit steigen die kumulierten Nettozuflüsse über alle Produkte hinweg auf mehr als 55 Milliarden US-Dollar, wie Daten von SoSoValue zeigen.

Am Montag summierten sich die Zuflüsse zudem auf rund 57 Millionen US-Dollar.

On-Chain-Daten zeigen Stabilisierung

Auch die Daten aus der Blockchain deuten darauf hin, dass sich der Markt langsam stabilisiert. Die Analysefirma Glassnode spricht von "vorsichtigen Verbesserungen" in mehreren Kennzahlen.

In einem aktuellen Marktbericht schreiben die Analysten, dass Momentum-Indikatoren, ETF-Nachfrage und Profitabilitätskennzahlen leichte Fortschritte zeigen. Gleichzeitig bleiben Kapitalzuflüsse jedoch moderat, und spekulative Marktteilnehmer halten sich weiterhin zurück.

Prognosemärkte drehen bullish

Die jüngste Erholung hat auch die Erwartungen der Händler verändert.

Auf der Plattform Polymarket stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin noch im März die Marke von 75.000 US-Dollar erreicht, innerhalb eines Tages deutlich an. Die Quote kletterte von etwa 34 Prozent auf rund 56 Prozent.

Fed-Sitzung könnte nächste große Bewährungsprobe werden

Trotz der aktuellen Erholung bleibt die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 17. und 18. März als Risikofaktor bestehen.

Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P-500-Index ist zuletzt deutlich gestiegen. Laut Daten von Global Settlement liegt die 90-Tage-Korrelation mittlerweile bei etwa 0,78 – einer der höchsten Werte seit Mitte 2022.

Sollte die Fed in ihrer Zinsprognose einen strengeren Kurs signalisieren oder sogar neue Zinserhöhungen in Aussicht stellen, könnte dies besonders den risikoreicheren Teil des Kryptomarktes unter Druck setzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



