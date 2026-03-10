    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hugo Boss - Aktie im Blickpunkt - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die Hugo Boss Aktie, bisher, um +3,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hugo Boss Aktie.

    Besonders beachtet! - Hugo Boss - Aktie im Blickpunkt - 10.03.2026
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    Hugo Boss ist ein führendes Modeunternehmen im Premiumsegment, bekannt für hochwertige Anzüge und elegante Designs. Es konkurriert mit Marken wie Armani und Burberry und hebt sich durch präzise Schneiderkunst und innovative Kollektionen ab.

    Hugo Boss Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.03.2026

    Mit einer Performance von +3,44 % konnte die Hugo Boss Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hugo Boss Aktie. Nach einem Plus von +1,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,01. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hugo Boss AG!
    Long
    34,36€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,05€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hugo Boss investiert war, konnte einen Gewinn von +1,45 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hugo Boss -1,46 % verloren.

    Hugo Boss Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,54 %
    1 Monat -0,72 %
    3 Monate +1,45 %
    1 Jahr -16,33 %

    Informationen zur Hugo Boss Aktie

    Es gibt 70 Mio. Hugo Boss Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,62 Mrd. € wert.

    Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Umsatzrückgang erwartet


    Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr die schwache Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt. Der Gewinn konnte jedoch dank Einsparungen gesteigert werden. Für das laufende Jahr zeigt sich das …

    Alle Blicke auf: Lindt & Sprüngli, Volkswagen, Renault, Biontech und Repsol


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Kering, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Moncler notiert im Minus, mit -0,54 %.

    Hugo Boss Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hugo Boss Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hugo Boss Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hugo Boss

    +3,69 %
    +2,54 %
    -0,72 %
    +1,45 %
    -16,33 %
    -41,99 %
    +3,95 %
    -34,85 %
    -0,27 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hugo Boss - Aktie im Blickpunkt - 10.03.2026 Am 10.03.2026 ist die Hugo Boss Aktie, bisher, um +3,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hugo Boss Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     