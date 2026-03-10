Hugo Boss - Aktie im Blickpunkt - 10.03.2026

Mit einer Performance von +3,44 % konnte die Hugo Boss Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hugo Boss Aktie. Nach einem Plus von +1,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,01€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Hugo Boss ist ein führendes Modeunternehmen im Premiumsegment, bekannt für hochwertige Anzüge und elegante Designs. Es konkurriert mit Marken wie Armani und Burberry und hebt sich durch präzise Schneiderkunst und innovative Kollektionen ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hugo Boss investiert war, konnte einen Gewinn von +1,45 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hugo Boss -1,46 % verloren.

Hugo Boss Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,54 % 1 Monat -0,72 % 3 Monate +1,45 % 1 Jahr -16,33 %

Informationen zur Hugo Boss Aktie

Es gibt 70 Mio. Hugo Boss Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,62 Mrd. € wert.

Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr die schwache Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt. Der Gewinn konnte jedoch dank Einsparungen gesteigert werden. Für das laufende Jahr zeigt sich das …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Kering, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Moncler notiert im Minus, mit -0,54 %.

Hugo Boss Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hugo Boss Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hugo Boss Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.