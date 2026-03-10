BARCLAYS stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung neuer Produkte des Software-Herstellers sei zu begrüßen, schrieb Raimo Lenschow am Montagabend. Denn sie harmonisiere eine fragmentierte Software-Landschaft./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 352,5EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



