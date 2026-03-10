BARCLAYS stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung neuer Produkte des Software-Herstellers sei zu begrüßen, schrieb Raimo Lenschow am Montagabend. Denn sie harmonisiere eine fragmentierte Software-Landschaft./rob/bek/ag
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 352,5EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
