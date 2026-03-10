BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein Bericht über die Aufgabe von Expansionsplänen von Oracle und OpenAI für das gemeinsame KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate Texas sei nicht wirklich eine Nachricht, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Auf die Oracle-Aktie als Investment habe dies allerdings keinerlei Einfluss./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 132,0EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte