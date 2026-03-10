BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein Bericht über die Aufgabe von Expansionsplänen von Oracle und OpenAI für das gemeinsame KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate Texas sei nicht wirklich eine Nachricht, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Auf die Oracle-Aktie als Investment habe dies allerdings keinerlei Einfluss./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 132,0EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



