Evotec Aktie weiter im Abwärtstrend - -3,83 % - 10.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,83 % verliert die Evotec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,83 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Obwohl die Evotec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -10,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evotec um -7,97 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,85 % 1 Monat -18,15 % 3 Monate +3,10 % 1 Jahr -21,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Evotec: Die Horizon-Transformation und Kostensenkungen beeinflussen die Bewertung, während die Guidance für 2026 deutlich nach unten verschoben wurde (Umsatz 740 Mio., EBITDA 20 Mio. statt Konsens 830/85 Mio). 2025-Ziele gelten als erreicht, doch Skepsis bleibt. Trader diskutieren Rally-/Abwärts-Potenziale, Positionen um 5–7 EUR, Leerverkäufer-Einflüsse und ob der Turnaround vor neuen News greifbar wird.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 922,24 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec treibt seinen Umbau mit weiteren Kostensenkungen voran. Unter anderem mit dem Aufbau sogenannter "Exzellenzzentren", in denen Kernkompetenzen gebündelt werden sollen, wollen die Hamburger ihr …

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Unternehmensrestrukturierung Evotec gibt ‚Horizon‘ bekannt – Meilenstein der strategischen Transformation für schnelleres Wachstum und mehr Agilität 10.03.2026 / 07:30 CET/CEST Für den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.