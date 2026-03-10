    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTO AktievorwärtsNachrichten zu STO

    STO Aktie gewinnt an Wert - 10.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die STO Aktie bisher um +2,39 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der STO Aktie.

    Foto: Patrick Seeger - dpa

    STO ist ein globaler Marktführer in der Gebäudebeschichtung, bekannt für nachhaltige Fassadensysteme. Hauptkonkurrenten sind BASF und Caparol. STOs Alleinstellungsmerkmal liegt in der Innovation und Umweltfreundlichkeit seiner Produkte.

    STO aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.03.2026

    Mit einer Performance von +2,39 % konnte die STO Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die STO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 120,00, mit einem Plus von +2,39 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die STO Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -2,16 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die STO Aktie damit um -3,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,54 %. Im Jahr 2026 gab es für STO bisher ein Minus von -1,51 %.

    STO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,60 %
    1 Monat -7,54 %
    3 Monate -2,16 %
    1 Jahr -15,49 %

    Informationen zur STO Aktie

    Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 304,56 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Compagnie de Saint-Gobain, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. PPG Industries notiert im Minus, mit -0,36 %. Sika notiert im Plus, mit +2,19 %. Akzo Nobel legt um +0,12 % zu

    STO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die STO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    STO

    +2,39 %
    -3,60 %
    -7,54 %
    -2,16 %
    -15,49 %
    -24,29 %
    -17,97 %
    +12,46 %
    +5.915,04 %
    ISIN:DE0007274136WKN:727413



