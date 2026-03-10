Gerresheimer Aktie heute im Minus (18,670€) - 10.03.2026

Die Gerresheimer Aktie ist bisher um -2,30 % auf 18,670€ gefallen. Das sind -0,440 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,29 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +17,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -32,12 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,06 % 1 Monat -29,17 % 3 Monate -23,29 % 1 Jahr -76,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion zur Gerresheimer-Aktie um Kursentwicklung und potenzielle Katalysatoren. BaFin-Meldung/Zwischenbericht (GB 2025) rücken regulatorische Transparenz in den Fokus; institutionelle Anleger haben Positionen angepasst, während Schlussauktionen wieder Nachfrage signalisieren. Mehrere Beiträge sehen Up-Gap-Deals als bullisches Signal, doch Intraday-Druck und das Fehlen konkreter fundamentaler News halten die Bewertung unsicher.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 639,68 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.