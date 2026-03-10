Deutsche Rohstoff - Aktie legt am 10.03.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Rohstoff Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,92 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Rohstoff Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,50€, mit einem Plus von +5,92 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Deutsche Rohstoff AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas spezialisiert hat, mit einer starken Präsenz in den USA. Es konkurriert mit Unternehmen wie Wintershall Dea und OMV. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Diversifikation in verschiedene Rohstoffe und die strategische Fokussierung auf rentable Projekte.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutsche Rohstoff über einen Zuwachs von +67,07 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -1,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +56,81 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,67 % 1 Monat +23,95 % 3 Monate +67,07 % 1 Jahr +109,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Bewertung und Kursentwicklung von Deutsche Rohstoff. Die Diskussion fokussiert den Wert der Almonty-Beteiligung (ca. 85 € je Aktie) sowie den Anteil des verbleibenden Öl-Geschäfts (ca. 100 Mio. €), was die fundamentale Einschätzung beeinflusst. Zudem werden ein 1:2-Aktiensplit zur Liquiditätserhöhung und mögliche Aktienrückkäufe diskutiert. Ölpreis-Volatilität und geopolitische Entwicklungen treiben die Kursbewegungen.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 400,44 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. Equinor notiert im Plus, mit +0,69 %. ENI notiert im Plus, mit +0,12 %. Shell legt um +0,33 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +0,29 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.