DroneShield Aktie gewinnt an Wert - 10.03.2026

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 2,3450€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0750 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,3450€, mit einem Plus von +3,30 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DroneShield einen Gewinn von +84,62 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +7,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,07 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +26,98 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,14 % 1 Monat +17,07 % 3 Monate +84,62 % 1 Jahr +321,05 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und technische Marken bei DroneShield: wiederholtes Abprallen, sobald der Australier-Kurs über €2,40 liegt, fällt er zurück unter €2,30/€2,25; zuletzt rund −8% von €2,47 auf ~€2,25. Diskussionen zu Bewertung und Fundamenten: Drohnentechnologie als Wachstumstreiber, Kriegsnachfrage stützt, Droneshield fehlt im neuen Drone‑ETF; 12‑Monats‑Performance +380% und spekulative Aussichten auf weiteres Wachstum.

Es gibt 922 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd. € wert.

Die Eskalation im Nahen Osten hat an den globalen Finanzmärkten eine neue Dynamik ausgelöst. Während klassische Indizes unter Druck geraten, verzeichnen Unternehmen aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor ein signifikantes Kursfeuerwerk. …

Die globale Sicherheitsarchitektur steht nicht erst seit Ausbruch des Krieges um den Iran vor einer Zäsur. Auch die Entwicklungen an der NATO-Ostflanke zeigen, dass die Dominanz schwerer Waffensysteme durch kostengünstige, unbemannte Flugobjekte …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,54 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,00 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,11 % zu

