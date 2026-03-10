    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield Aktie gewinnt an Wert - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um +3,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.03.2026

    Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 2,3450 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0750  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,3450, mit einem Plus von +3,30 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DroneShield einen Gewinn von +84,62 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +7,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,07 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +26,98 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,14 %
    1 Monat +17,07 %
    3 Monate +84,62 %
    1 Jahr +321,05 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und technische Marken bei DroneShield: wiederholtes Abprallen, sobald der Australier-Kurs über €2,40 liegt, fällt er zurück unter €2,30/€2,25; zuletzt rund −8% von €2,47 auf ~€2,25. Diskussionen zu Bewertung und Fundamenten: Drohnentechnologie als Wachstumstreiber, Kriegsnachfrage stützt, Droneshield fehlt im neuen Drone‑ETF; 12‑Monats‑Performance +380% und spekulative Aussichten auf weiteres Wachstum.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 922 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd. € wert.

    Rüstungs-Rallye nach Iran-Angriff: Rheinmetall, Palantir, DroneShield und Harvest Technology im Fokus der Anleger 


    Die Eskalation im Nahen Osten hat an den globalen Finanzmärkten eine neue Dynamik ausgelöst. Während klassische Indizes unter Druck geraten, verzeichnen Unternehmen aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor ein signifikantes Kursfeuerwerk. …

    Bewertungsanomalie im Drohnensektor: Satte Renditen mit Volatus Aerospace, Hensoldt und DroneShield


    Die globale Sicherheitsarchitektur steht nicht erst seit Ausbruch des Krieges um den Iran vor einer Zäsur. Auch die Entwicklungen an der NATO-Ostflanke zeigen, dass die Dominanz schwerer Waffensysteme durch kostengünstige, unbemannte Flugobjekte …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,54 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,00 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,11 % zu

    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    +3,74 %
    +7,14 %
    +17,07 %
    +84,62 %
    +321,05 %
    +1.104,82 %
    +2.207,69 %
    +838,25 %
