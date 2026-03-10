Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate (10. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +4,32 %/+78,84 % bedeutet.