ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'
- Kursziel Ströer von 69 auf 52€; noch >50% Pot.
- Einstufung: Buy bleibt trotz Zielsenkung weiter
- Prognosen an schwachem Ausblick 2026 angepasst
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre angepasst, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel habe die Aktie aber immer noch mehr als 50 Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate (10. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +4,32 %/+78,84 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 52 Euro
ValueAct hat schon auf unter 3% reduziert, somit sollte von dieser Seite der Verkaufsdruck bald aufhören.
Wenn ich nicht von meiner Firma überzeugt wäre, würde ich auch keine Aktien an Kinder oder Enkelkinder verschenken.
Laut Bloomberg hat die Investorengruppe um I Squared Capital seine Pläne zur Übernahme des (D)-OOH-Geschäftes aufgegeben. Angeblich hat man aufgrund der deutschen Konjunkturschwäche nicht genügend Kapital für das Geschäft akquirieren können. Außerdem hat man I Squared nicht abgenommen, das Werbegeschäft als Infrastruktur-Investment einzustufen.
Definitiv eine negative Meldung, obwohl man beachten sollte, daß erstens die Meldung von Bloomberg vom 10.10.25 das der o.g. Finanzinvestor ein Interesse hat, lediglich ein Gerücht war und zweitens der Kurs am 10.10.25 lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum Intraday angestiegen ist und an dem Tag nahezu unverändert geschlossen hat. Somit dürfte kaum eine Übernahmefantasie eingepreist sein.