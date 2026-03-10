    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Ströer von 69 auf 52€; noch >50% Pot.
    • Einstufung: Buy bleibt trotz Zielsenkung weiter
    • Prognosen an schwachem Ausblick 2026 angepasst
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'
    Foto: Oliver Berg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre angepasst, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel habe die Aktie aber immer noch mehr als 50 Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Long
    31,03€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 11,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,35€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 10,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Stroeer

    +0,45 %
    -1,61 %
    0,00 %
    -5,76 %
    -40,93 %
    -36,16 %
    -54,60 %
    -34,82 %
    +59,76 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate (10. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +4,32 %/+78,84 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 52 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +55,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     