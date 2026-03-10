    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie steigt - 10.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher um +0,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

    Carl Zeiss Meditec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Mit einer Performance von +0,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,980, mit einem Plus von +0,81 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -43,33 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -3,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -38,06 % verloren.

    Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,50 %
    1 Monat -11,55 %
    3 Monate -43,33 %
    1 Jahr -58,56 %

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,24 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %.

    Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carl Zeiss Meditec

    +0,56 %
    -3,50 %
    -11,55 %
    -43,33 %
    -58,56 %
    -81,66 %
    -80,05 %
    -12,98 %
    -46,75 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370



