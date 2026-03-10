UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einem Treffen mit dem Cheftechniker des Anlagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Kunden aus den Segmenten logische Halbleiter und flüchtige Arbeitsspeicher (DRAM) brächten die nächste Generation der Chip-Lithografie (High-NA EUV) in den nächsten Jahren in die Massenfertigung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die dafür notwendigen Fertigungsanlagen wolle ASML bis Jahresende zu 90 Prozent verfügbar machen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 1.174EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



