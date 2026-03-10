    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares

    mutares - Aktie im Fokus - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die mutares Aktie, bisher, um +3,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der mutares Aktie.

    Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

    Einen starken Börsentag erlebt die mutares Aktie. Sie steigt um +3,04 % auf 30,55. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die mutares Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,55, mit einem Plus von +3,04 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von mutares über einen Zuwachs von +3,63 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -2,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in mutares eine negative Entwicklung von -0,33 % erlebt.

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,60 %
    1 Monat -5,22 %
    3 Monate +3,63 %
    1 Jahr -2,76 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen steigender Energiepreise für Ergebnis und Bewertung (u.a. Amaneos, FerrAl, neues ETP-Geschäft), die jüngsten Verkäufe wie inTime (≈100 Mio. € Umsatz, Abschluss vorauss. Q1/2026) und Peugeot‑Offerte, die Debatte um Verkaufserlöse/ROIC sowie darum, ob freigesetzte Mittel für größere (US-)Akquisitionen genutzt werden.

    Es gibt 21 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 627,55 Mio. € wert.

    Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65



