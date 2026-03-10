Beko gewinnt vier iF DESIGN AWARDS 2026 und unterstreicht damit seine globale Führungsrolle im Bereich vernetzter, nutzerorientierter Innovationen

ISTANBUL, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Beko, ein weltweit führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte, wurde mit vier iF DESIGN AWARDS 2026 ausgezeichnet – einem der renommiertesten und weltweit anerkanntesten Designwettbewerbe. Die Auszeichnungen würdigen herausragende Leistungen im Bereich Produktdesign und digitaler Benutzererfahrung und unterstreichen das Engagement von Beko, stilvolle, praktische und langlebige Lösungen für den Haushalt zu entwickeln.

Die Gewinnerbeiträge – Beko 36-Zoll-Mehrtür-Kühlschrank, Hitachi Skyline Side-by-Side-Kühlschrank, Beko Intelligent Guidance (UX) und Beko Coffee Experto V4 (UI) – wurden aus über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern ausgewählt und von einer unabhängigen Jury aus führenden internationalen Design- und Nachhaltigkeitsexperten bewertet.

Mit 28 Forschungs- und Entwicklungs- sowie Designzentren und mehr als 2.300 Forschern beweist Beko kontinuierlich, dass durchdachtes, ansprechendes Design und konsequentes Digital Engineering Hand in Hand gehen können und Lösungen hervorbringen, die sowohl Auszeichnungen als auch einen dauerhaften Platz in den Haushalten der Menschen verdienen.

Die Gewinnerentwürfe

Beko Intelligent Guidance (UX) revolutioniert das Kundenerlebnis im Bereich Gerätesupport. Integriert in die HomeWhiz-App bietet es sofortige, intuitive Hilfe, sodass Handbücher oder Online-Recherchen überflüssig werden. Das System deckt Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke und Trockner ab und liefert klare Benachrichtigungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und proaktive Pflegeempfehlungen, wodurch die tägliche Wartung einfach und nahtlos wird. Neben der Pflegeunterstützung durch Intelligent Guidance werden im gleichen Schritt auch relevante, von Beko zugelassene Pflegeprodukte vorgestellt, sodass mit einem Klick auf die passenden Pflegelösungen zugegriffen werden kann und die Geräte mühelos ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit behalten.

Der Beko 36-Zoll-Mehrtürkühlschrank überzeugt mit einer minimalistischen Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Küchen einfügt. Zu den innovativen Funktionen gehören eine geräuscharme Eisherstellung, die vitaminbewahrende HarvestFresh-Technologie und die gleichmäßige Aeroflow-Kühlung, die Lebensmittel länger frisch hält.