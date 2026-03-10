Kupferpreis
Leichter Aufwärtstrend: Kupfer gewinnt +0,36 %
Kupfer setzt seinen Aufwärtstrend fort und erreicht 12.961,96 USD.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,26 %
|1 Monat
|-2,62 %
|3 Monate
|+9,58 %
|1 Jahr
|+33,20 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling investiert, lag der Preis bei 8.974,15USD. Heute notiert Kupfer London Rolling bei 12.961,96USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.444,37USD wert – ein Zuwachs von +44,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling
London-Rolling-Sentiment laut wallstreetONLINE-Forum: gemischt. Q2-Preisrückgang gefolgt von Erholung; Zölle, globale Wirtschaftsveränderungen und der China-US-Konflikt beeinflussen die Preisentwicklung. Seit Mitte 2025 steigt der Preis durch Nachfrage und Angebotsengpässe; aktuell ca. 6,00 USD pro Pfund, Rekord 6,04 USD pro Pfund. Debatten über Bewertungen und M&A deuten auf knappe Ressourcen hin.
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.