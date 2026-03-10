    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer London Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer London Rolling

    Kupferpreis

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichter Aufwärtstrend: Kupfer gewinnt +0,36 %

    Kupfer setzt seinen Aufwärtstrend fort und erreicht 12.961,96 USD.

    Kupferpreis - Leichter Aufwärtstrend: Kupfer gewinnt +0,36 %
    Foto: AdobeStock
    Mit einem leichten Plus von +0,36 % auf 12.961,96USD zeigt sich Kupfer fester. Die Nachfrage bleibt solide, und der Markt reagiert mit verhaltenem Optimismus. In der Regel deuten solche Anstiege darauf hin, dass Produktionsprognosen der Industrie stabil bleiben. Auch charttechnisch stärkt ein solider Anstieg oft die untere Unterstützungszone.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,26 %
    1 Monat -2,62 %
    3 Monate +9,58 %
    1 Jahr +33,20 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling investiert, lag der Preis bei 8.974,15USD. Heute notiert Kupfer London Rolling bei 12.961,96USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.444,37USD wert – ein Zuwachs von +44,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling

    London-Rolling-Sentiment laut wallstreetONLINE-Forum: gemischt. Q2-Preisrückgang gefolgt von Erholung; Zölle, globale Wirtschaftsveränderungen und der China-US-Konflikt beeinflussen die Preisentwicklung. Seit Mitte 2025 steigt der Preis durch Nachfrage und Angebotsengpässe; aktuell ca. 6,00 USD pro Pfund, Rekord 6,04 USD pro Pfund. Debatten über Bewertungen und M&A deuten auf knappe Ressourcen hin.

    Zur Kupfer London Rolling Diskussion

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Kupfer London Rolling

    +0,36 %
    +1,39 %
    -1,82 %
    +13,19 %
    +35,38 %
    +47,79 %
    +47,15 %
    +163,53 %
    +57,85 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kupferpreis Leichter Aufwärtstrend: Kupfer gewinnt +0,36 % Kupfer setzt seinen Aufwärtstrend fort und erreicht 12.961,96 USD.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     