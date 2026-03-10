BARCLAYS stuft Gea Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Prognosen des Anlagenherstellers für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie für das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität in diesem Jahr lägen leicht über den jeweiligen Markterwartungen, schrieb Timothy Lee am Montagabend./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 63,20EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



