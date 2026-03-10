Zahlen von Saudi-Ölriese brechen ein: CEO spricht von größter Ölkrise

Mehrere Ölproduzenten sind aufgrund der volatilen Bedingungen, denen die globalen Ölmärkte ausgesetzt sind, gezwungen, ihre Fördermengen zu drosseln. Brent-Rohöl, dessen Preis am Montag auf fast 120 US-Dollar gestiegen war, liegt am Dienstag bei rund 93 US-Dollar.

Saudi Aramco meldete einen Rückgang des Jahresgewinns um 12 Prozent, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Rohölpreise, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen kündigte an, im Rahmen seines ersten Aktienrückkaufs überhaupt eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Über die nächsten 18 Monate wird das Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Das Unternehmen hat bislang seine Aktionäre mit hohen Dividendenausschüttungen belohnt.

Saudi Aramco meldete für das Jahr 2025 einen Nettogewinn von 93,4 Milliarden US-Dollar, was unter der Konsensschätzung der LSEG von 95,6 Milliarden US-Dollar liegt. Der Nettogewinn sank im vierten Quartal aufgrund höherer Betriebskosten um 20,5 Prozent auf knapp 17,8 Milliarden US-Dollar. Damit ist dies das zwölfte Quartal in Folge mit einem Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtumsatz sank im Jahresvergleich um 7,2 Prozent auf 415,8 Milliarden US-Dollar, was auf schwächere Preise für Rohöl sowie für raffinierte und chemische Produkte zurückzuführen ist.

Für Saudi-Arabien ist Saudi Aramco schon lange extrem wertvoll, da er mehr als die Hälfte seiner Staatseinnahmen aus fossilen Brennstoffen bezieht. Das Königreich hält direkt knapp 81,5 Prozent des Unternehmens, und sein Staatsfonds, der Public Investment Fund, besitzt weitere 16 Prozent.

Am Montag berichteten zwei Quellen, dass Saudi Aramco die Ölproduktion auf zwei seiner Ölfelder drosselte.

In einer Telefonkonferenz mit Medienvertretern am Dienstag Saudi Aramcos CEO, dass je länger die Unterbrechung durch die Schließung der Straße von Hormuz andauert, desto katastrophaler könnten die Folgen für die weltweiten Ölmärkte sein: "Obwohl wir in der Vergangenheit schon mit Störungen zu kämpfen hatten, ist dies mit Abstand die größte Krise, mit der die Öl- und Gasindustrie der Region je konfrontiert war."

Am Dienstag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, sie würden nicht zulassen, dass "ein einziger Liter Öl" aus dem Nahen Osten geliefert werde, wenn die Angriffe der USA und Israels anhielten. Daraufhin warnte Präsident Donald Trump, die USA würden den Iran viel härter treffen, wenn er die Exporte aus der lebenswichtigen Energieregion blockiere.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 91,72USD auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.