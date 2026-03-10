BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Die acht Ölpreisschocks seit 1990 hätten sich preissteigernd auf die Rohstoffpreise im Allgemeinen ausgewirkt, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Sollte eine Rezession vermieden werden, könnten sich für seine beiden Favoriten Anglo American und Glencore gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Rio Tinto könnte im Segment Aluminium profitieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 79,39EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amos Fletcher

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,26 € , was einem Rückgang von -2,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer