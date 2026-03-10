BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 72,28EUR auf Tradegate (10. März 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
