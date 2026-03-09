Chance von 149,21 Prozent p.a.!

Der Irankrieg hätte sich für die globalen Kapitalmärkte kaum ungünstiger entwickeln können. Seit Jahren galt die Blockade der Straße von Hormus für Energietransporte als eines der schlimmsten Szenarien für die Kapitalmärkte. Von den fallenden Kursen kann sich auch der Chiphersteller Infineon nicht abkoppeln. Dabei waren die Quartalszahlen von Infineon vom 5. Februar 2026 sehr ermutigend. Mit speziellen Chips zur Stromversorgung der Netzwerkrechner in Rechenzentren plant das Management für das nächste Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Damit liegt die Prognose um eine Milliarde Euro über dem erwarteten Umsatz des aktuellen Geschäftsjahres (endet zum 30. September). In den kommenden Jahren sollte der Ausbau der Netzinfrastruktur boomen. Infineon ist als klarer Marktführer in diesem Bereich hervorragend positioniert, um von diesem starken Wachstum zu profitieren.

Der Aktienkurs von Infineon bewegte sich vom 3. Februar 2023 bis 6. Januar 2026 in einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt wird. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Mit der anschließenden Erholung fiel die Kursbewegung „v-förmig“ aus. Bereits am 10. Juli 2025 stieg der Kurs wieder bis an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 38,520 Euro. Am 6. Januar 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange überwunden und in weiteren 7 Wochen bei 48,230 Euro ein 25-Jahreshoch markiert. Aktuell drückt der Krieg im Mittleren Osten den Kurs wieder in die Grenzen der Seitwärtsrange. Im Zuge dessen wurde die 200-Tagelinie getestet, von der der Kurs nach oben abgedreht ist. Um die Unterstützung bei 30,880 Euro innerhalb der kommenden 9,5 Wochen zu durchbrechen, müsste der Kurs um weitere 20 Prozent nachgeben. Nachdem eine Eskalation im Irankrieg nicht auszuschließen ist, ist auch solch ein Kursverlust denkbar. Kurzfristig betrachtet hat sich die Aktie am gestrigen Handelstag nach einer schwachen Eröffnung wieder erholt und ist mit einem Minus von 1,19 Prozent aus dem Handel gegangen. Beruhigen sich die Marktteilnehmer, ist die Fortführung der Seitwärtsrange möglich.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Infineon Technologies AG (FD6C9L), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.05.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 30,00 Euro auf der Unterseite und 60,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 9. März 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,85 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 149,21 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 30,880 Euro fällt oder über den Widerstand bei 58,480 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Infineon Technologies AG (Stand: 09.03.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD6C9L Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,65 / 7,85 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 30,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG obere KO-Schwelle: 60,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,95 Euro Laufzeit: 15.05.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 149,21 % p.a. Quelle: Société Générale

