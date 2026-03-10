    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    "Krieg so gut wie beendet"

    Trump sorgt für Entspannungssignal: Europas Gaspreis bricht zweistellig ein

    Entspannungssignal aus Washington: Europas Gaspreis fällt so stark wie seit 2023 nicht mehr. Trumps Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende mit Iran nimmt Risikoaufschläge aus dem Markt.

    Die Hoffnung auf eine baldige Beruhigung im Nahen Osten hat den europäischen Gasmarkt am Dienstag kräftig nach unten gezogen. Der richtungsweisende niederländische Frontmonat-Future, die wichtigste Referenz für Europa, fiel im frühen Handel zeitweise um bis zu 17 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Intraday-Rückgang seit 2023, berichtet Bloomberg. Am Vormittag lag der Kontrakt noch rund 15 Prozent im Minus bei 47,99 Euro je Megawattstunde. Auch die Ölpreise gaben nach.

    Auslöser waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der ein baldiges Ende des Kriegs mit dem Iran in Aussicht stellte. Zwar rechne er noch nicht in dieser Woche mit einem Abschluss, doch nach seiner Einschätzung laufe die Operation schneller als erwartet. Das nahm einen Teil der Risikoaufschläge aus dem Markt.

    Die Versorgungssorgen sind jedoch noch nicht vollständig vom Tisch. Analysten der ING weisen darauf hin, dass ein nachhaltiger Preisrückgang erst dann wahrscheinlich wird, wenn der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder normal läuft. Trump kündigte an, Tanker mit der US-Marine begleiten zu lassen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte eine gemeinsame Schutzmission für Handelsschiffe ins Spiel, sobald sich die Lage etwas beruhigt hat.

    Die Meerenge ist für den globalen Energiemarkt von zentraler Bedeutung. Rund ein Fünftel der weltweiten LNG-Ströme passiert diese Route. Besonders wichtig ist dabei Katar, wo die weltweit größte LNG-Anlage seit vergangener Woche stillsteht. Trotz iranischer Zusicherungen ist der Verkehr dort seit Beginn des Konflikts weitgehend zum Erliegen gekommen.

    Die Lage ist für Europa heikel: Die Gasspeicher sind ungewöhnlich leer und zugleich muss der Kontinent vor dem Winter große Mengen importieren. Zusätzlichen Druck bringt Asien, in das bereits einzelne LNG-Lieferungen umgeleitet wurden. Solange im Golf keine Stabilität einkehrt, dürfte der Wettbewerb um freie Mengen daher hart bleiben.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
