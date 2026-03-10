BARCLAYS stuft COMMERZBANK AG auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Commerzbank habe jüngst bei den Kosten schwach abgeschnitten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 31,63EUR auf Tradegate (10. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte