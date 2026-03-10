Lego mit Rekordjahr bei Umsatz und Gewinn

BILLUND (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach seinen Produkten hat dem dänischen Spielzeugriesen Lego im vergangenen Jahr Rekordzahlen beschert. Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 83,5 Milliarden Kronen (knapp 11,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Firmensitz im dänischen Billund mitteilte. Der Nettogewinn stieg sogar um 21 Prozent auf 16,7 Milliarden Kronen (rund 2,2 Milliarden Euro). Der Konzern selbst führt die hohe Nachfrage nach seinen Produkten auf das "innovative und umfangreiche Portfolio" sowie die Stärke der Marke Lego zurück.

Mit City, Star Wars und Formel 1 zum Milliarden-Erfolg