BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Aman Rakkar am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei HSBC seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 15,02EUR auf Tradegate (10. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Aman Rakkar

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

