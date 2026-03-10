Prosus Registered (N) Aktie explodiert - 10.03.2026

Mit einer Performance von +7,28 % konnte die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Prosus Registered (N) Aktie. Nach einem Plus von +3,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,48€, mit einem Plus von +7,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Obwohl sich die Prosus Registered (N) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,13 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +7,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Prosus Registered (N) einen Rückgang von -17,71 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,13 % 1 Monat -5,93 % 3 Monate -16,13 % 1 Jahr -3,08 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,53 Mrd.EUR € wert.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.