BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 13,60 Euro auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Namita Samtani am Montagabebd. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Nordea habe im Schlussquartal 2025 die Erwartungen großteils leicht überboten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Tradegate (10. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13,60

Kursziel alt: 13,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

