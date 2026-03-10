Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen
- Dermapharm plant Rückkauf bis 4,3 Mio Stück...
- Angebot 42€ je Aktie; Volumen bis 180,6 Mio...
- Zurückgekaufte Aktien sollen eingezogen werden
GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 42 Euro je Papier beschlossen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Dies entspreche rund 7,99 Prozent des Grundkapitals und rechnerisch einem Rückkaufvolumen von bis zu 180,6 Millionen Euro.
Dermapharm beabsichtigt nach eigenen Angaben, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital zu reduzieren. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt an diesem Mittwoch (11. März) um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und endet voraussichtlich am 24. März um 24.00 Uhr./tav/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,26 % und einem Kurs von 41,30 auf Tradegate (10. März 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +4,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -17,17 %/-0,12 % bedeutet.
