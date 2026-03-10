MAX Power verabschiedet Resolution für die Rechte der Aktionäre

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Dokumentarvideo

Saskatoon, SK – 10. März 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens einen Aktionärsrechteplan verabschiedet und mit TMX Trust Company als Rechteverwalter eine Vereinbarung über den Aktionärsrechteplan geschlossen hat, die heute in Kraft tritt.

Der Aktionärsrechteplan steht im Einklang mit den von anderen kanadischen Aktiengesellschaften verabschiedeten Rechteplänen und wurde nicht als Reaktion auf einen bestimmten Vorschlag oder eine bestimmte Absicht zur Übernahme der Kontrolle über MAX Power verabschiedet. Im Falle eines unerwünschten Übernahmeangebots in der Zukunft soll der Aktionärsrechteplan dem Vorstand und den Aktionären von MAX Power ausreichend Zeit geben, um ein solches unerwünschtes Angebot zu bewerten, wertsteigernde Alternativen zu prüfen, potenzielle Bieter zu einer fairen Behandlung der MAX Power-Aktionäre zu ermutigen und einen vollständigen und fairen Wert für die MAX Power-Aktien zu erzielen.

Der Aktionärsrechteplan tritt zwar sofort in Kraft, muss jedoch von den Aktionären von MAX Power auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung, die am oder um den 17. April 2026 stattfinden wird, genehmigt werden. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen des Aktionärsrechteplans wird in der Management-Informationsbroschüre beschrieben, die den Aktionären von MAX Power zugesandt wird, und eine vollständige Kopie des Aktionärsrechteplans wird unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens zur Einsichtnahme bereitgestellt. Der Aktionärsrechteplan wird voraussichtlich zunächst für drei Jahre nach dem Datum der formellen Bestätigung durch die Aktionäre in Kraft bleiben.

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

