BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 33 Franken auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. UBS habe im Schlussquartal 2025 mit dem Vorsteuergewinn die Erwartungen deutlich übertroffen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 33,92EUR auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

