JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild attestierte dem Hersteller von Sportbekleidung in seiner ersten Reaktion am Dienstag starke Zahlen. Das Timing bei den Aufträgen im Großhandel habe das Wachstum aus eigener Kraft stärker angetrieben als erwartet./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 36,47EUR auf Tradegate (10. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



