Haben Treibstofflager in Israel angegriffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Als Vergeltung für die Bombardierung ihrer Ölreserven haben Irans Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Treibstofflager in Israel attackiert. In den vergangenen Stunden seien Teile der Öl- und Gasindustrie sowie Treibstofftanks in der israelischen Hafenstadt Haifa mit Drohnen angegriffen worden, hieß es in einer Armeeerklärung, die der staatliche Rundfunk verbreitete.
In Israel gab es unterdessen Raketenalarm. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete über eine neue Welle an Raketen auf Ziele bei Tel Aviv./arb/DP/nas
Semmelrolle schrieb vor 1 Stunde
Massive Short Positionen in Höhe von 10 mio. wurden gestern kurz bevor die G7 bekannt gibt vielleicht die Öl Reservem frei zugeben gesetzt. Dann sagt Trump, dass der Krieg in kürze vorbei sei. Gestern in der Pressekonferenz sagt er ist sich nicht sicher wie lange das gehen soll.mitdiskutieren »
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.
Urbi schrieb heute 07:41
Ich denke Preismanipulation war der Sinn der Sache. Vor allem zur Bereicherung von Trumps Buddies und seiner Familie.mitdiskutieren »
HairCoolAss schrieb gestern 17:29
Die Goldmedaille der Idiotenolympiade gebührt dir.mitdiskutieren »
