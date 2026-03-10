VW-Chef Blume verdient weniger - Diess weiter vorn
- Blumes Gehalt sank 2025 auf 7,4 Mio Euro inkl.
- Diess blieb 2025 mit 9 Mio Euro bestbezahlt...
- Bonus gekürzt; Porsche variab. Verg. entfiel!!
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Gewinneinbruch bei VW und Porsche AG lässt auch den Verdienst von Konzernchef Oliver Blume schrumpfen. Einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung für mehrere Jahre erhielt er im vergangenen Jahr 7,4 Millionen Euro, wie auf dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es noch rund drei Millionen Euro mehr gewesen, die Blume von VW und Porsche zusammen bekommen hatte.
Bestbezahlter VW-Manager war dagegen auch 2025 erneut Blumes Vorgänger Herbert Diess. Einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung kam er 2025 auf 9 Millionen Euro. Diess musste den Posten zwar 2022 an Blume abgeben und war aus der Konzernspitze ausgeschieden. Er stand aber weiter bei VW auf der Gehaltsliste. Erst im Oktober 2025 ging er in den Ruhestand.
Gründe für den Rückgang bei Blumes Bezügen war vor allem eine Bonuskürzung bei VW und der komplette Ausfall der variablen Vergütung bei Porsche. Blume war bis Ende 2025 Chef beider Unternehmen. Seit 1. Januar ist er nur noch VW-Chef./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 91,30 auf Tradegate (10. März 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,86 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,08 %/+53,37 % bedeutet.
