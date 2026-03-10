    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRepsol AktievorwärtsNachrichten zu Repsol

    Mehr Öl, weniger Investitionen

    Repsol erhöht Ölproduktion – was dahintersteckt

    Mehr Öl, weniger Investitionen, höhere Ausschüttungen: Repsol baut seinen Kurs um – und setzt jetzt stärker auf das Upstream-Geschäft.

    Repsol hat angekündigt, seine Ölproduktion zu erhöhen und gleichzeitig die Investitionen zu verlangsamen, wie Reuters berichtet. Zudem will der Energiekonzern seinen Aktionären bis 2028 zwischen 30 und 40 Prozent des aus dem operativen Geschäft generierten Cashflows in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen. 

    Das Unternehmen wird in den kommenden Jahren nach jahrelangen erheblichen Kapitalausgaben die Investitionen reduzieren und sich dabei verstärkt auf das Upstream-Geschäft konzentrieren. Zugleich verlangsamt sich das Geschäft mit kohlenstoffarmen Produkten. Bei dem Upstream-Geschäft rechnet das Unternehmen im Jahr 2028 mit einer Nettoproduktion von bis zu 600.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber 2025 entspräche. Bei der Prognose wird eine mögliche Produktionssteigerung in Venezuela nicht berücksichtigt. 

    Bis 2028 prognostiziert das Unternehmen Nettoinvestitionen zwischen 7,5 und 9 Milliarden Euro, was einem Rückgang gegenüber den 16 bis 19 Milliarden Euro im vorherigen Mehrjahresplan entspricht. Davon fließen rund 30 bis 35 Prozent in die vorgelagerte Wertschöpfungskette, weitere 30 Prozent in kohlenstoffarme Geschäftsbereiche. Es hieß zudem, dass der operative Cashflow im Jahr 2028 auf 6,5 Milliarden Euro steigen wird, was einem Plus von 20 Prozent gegenüber 2025 entspricht.

    CEO Josu Jon Imaz sagte dazu in einer Erklärung: "Repsol verfügt über die richtige Strategie, um auch in einem volatilen Umfeld kontinuierliches Wachstum zu erzielen. Unterstützt wird dies durch ein integriertes Geschäftsmodell, einen ausgewogenen Mix aus konventionellen und emissionsarmen Geschäftsbereichen sowie ein diversifiziertes Anlagenportfolio."

    Die Aktie ist am Dienstag (11:45 Uhr, MEZ) 1,03 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 20,64 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Repsol Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 20,63EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.


