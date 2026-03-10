Bayer-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Potenzial bei deutlicher Kurserholung

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten der US-Bank JP Morgan, die die Aktie mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs nach dem jüngsten Kursrückgang wieder Steigerungspotenzial haben. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest wieder auf 43 Euro zulegen kann.

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) startete in der Hoffnung, die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten in den USA zu überwinden eine kräftige Aufwärtsbewegung, die am 17.2.26 bei 49,78 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Danach korrigierte der Aktienkurs im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt auf sein aktuelles Niveau bei 38,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000MK8TXT6, wurde beim Aktienkurs von 38,50 Euro mit 0,32 – 0,34 Euro gehandelt.

Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 50 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,147 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,147 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6QRL9, wurde beim Aktienkurs von 38,50 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,88 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,953 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,953 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU52778, wurde beim Aktienkurs von 38,50 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,00 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.